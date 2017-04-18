Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Yücel Kayaoğlu ANKARA - AK Parti kurmaylarına göre, Kürt seçmen “Bölünme istemiyoruz. Problemlerimizi silahla değil, siyasetle çözmek istiyoruz” mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için HDP’nin güçlü olduğu Güneydoğu illerinden gelen evet oylarında ‘sürpriz artışlar’ kaydedildi. AK Parti kurmayları, 1 Kasım seçimlerinde HDP’ye oy veren 450 binin üzerindeki Kürt seçmenin referandumda evet oyu kullandığı tespitini yaptı.

AK Parti kurmaylarının Güneydoğu illerindeki referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, MHP ile iş birliğinin ‘Güneydoğu’daki seçmeni olumsuz etkilediği’ görüşüne rağmen evet oyları beklentilerin de üzerinde çıktığı kaydedildi. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti ile HDP’nin yarıştığı bölge illerinin tamamında evet oyları AK Parti’nin 1 Kasım’daki oylarının üzerine çıktı. 1 Kasım’da AK Parti’nin yüzde 27 oy aldığı Ağrı’da evet oyları yüzde 43’ün üzerinde çıktı. Bu ilde, 1 Kasım’da HDP’ye oy veren 30 bin civarında seçmen bu kez evet yönünde tercih kullandı. Diyarbakır’da da benzer bir sonuç yaşandı. AK Parti’nin 1 Kasım’da yüzde 21,3 oy aldığı Diyarbakır’daki evet oranı yüzde 32,4’e ulaştı. Bu artışın da yine HDP’den kaçan oylardan kaynaklandığı tespiti yapıldı. Oy veren seçmenler açısından bakıldığında da Diyarbakır’da 1 Kasım’da HDP’ye oy veren 82 bin seçmenin bu kez evet oyu kullandığı ortaya çıkıyor. HDP’nin ağırlıklı olduğu Batman, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’da da benzer bir durum yaşandı. Batman’da HDP’li seçmenlerden 22 bin, Bitlis’te 7 bin, Hakkâri’de 23 bin, Mardin’de 41 bin, Muş’ta 25 bin, Siirt’te 16 bin, Şırnak’ta 34 bin, Tunceli’de 4 bin, Van’da ise 51 binin üzerinde evet oyu geldi. Güneydoğu illerinden Adıyaman, Şanlıurfa ve Bingöl’deki evet oyları AK Parti 1 Kasım seçimlerindeki oy oranın üzerine çıktı.



SONUCA BÜYÜK ETKİ ETTİ

AK Parti kurmaylarına göre, Güneydoğu’da 1 Kasım’da HDP’ye oy verdiği değerlendirilen 455 bin Kürt seçmenin evet oyunun yanı sıra, ‘Kentli Kürtlerden’ de yüksek oranda olmasa bile destek alındı. Türkiye genelinde evet ile hayır oyları arasındaki farkın bir milyon 250 bin olduğu dikkate alındığında, hem bölgedeki Kürt seçmenin verdiği evet oylarının hem de büyükşehirlerdeki Kürt seçmenin tavrının referandum sonucunda büyük etkisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

AK Parti yönetimine göre, sandıktan çıkan evet oylarının, ‘MHP ile işbirliğinin bölgede AK Parti’ye zarar vereceği görüşlerini’ de çürüttü.

Kürt seçmenin her şeye rağmen, AK Parti’nin yanında durmaya devam ettiği tespitini yapan parti kurmaylarının bölgedeki sonuçlara ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Biz başından beri, Kürt seçmenin referandum sonucunda çok etkili olacağını bekliyorduk. Bölgede sandıktan çıkan sonuçlar gösterdi ki, Kürt seçmen artık HDP ve PKK’nın baskılarına boyun eğmiyor. Sandık şu mesajı veriyor: Kürtler kesinlikle bölünme istemiyor. Kürt seçmenler PKK’nın ve HDP’nin propagandasını benimsemedi. Meselelerinin silahla değil, siyasetle çözülmesini istiyor. Belediyelere kayyım atanması beklenin aksine olumsuz sonuçlara yol açmadı. Tam tersine kayyım belediyelerinin icraatları seçmen üzerinde olumlu etki yaptı. Kürtlerin tercihinin güçlü Türkiye’den yana olduğu ortaya çıktı.”