Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 13 subay ve  astsubay yakalandı.  Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ/PDY'nin "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma  komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2'si subay, 12'si astsubay  14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Bu kapsamda, Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl  ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği  bildirildi.

KİMSE YOK MU DERNEĞİNE OPERASYON!

Öte yandan Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan  Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin 14 yöneticisi gözaltına alındı.  Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin  katılımıyla operasyon düzenledi.    Operasyonda kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin  yöneticileri olan, esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 14  şüpheli gözaltına alındı. Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen  ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne  götürüldü.