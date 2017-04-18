Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 13 subay ve astsubay yakalandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2'si subay, 12'si astsubay 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda, Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KİMSE YOK MU DERNEĞİNE OPERASYON!

Öte yandan Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin 14 yöneticisi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Samsun Şubesinin yöneticileri olan, esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı. Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.