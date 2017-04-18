Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arap dünyasından siyasiler ve akademisyenler, 16 Nisan'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararının çıktığı anayasa değişikliği referandumundan övgüyle söz etti.

Eski Mısır Dışişleri Bakanı İbrahim Yesri, yapılan referandumun "demokratik" olduğunu belirtti. "Evet" tercihinin aldığı yüzde 51,4 oranının, "Türkiye'de demokrasiye gösterilen saygının boyutlarını" ortaya koyduğunu dile getiren Yesri, "Referandum sonucu, Türkiye'de demokratik bir toplum bulunduğunun göstergesidir. Yüzde 99,9 oranından başka sonuç bilmeyen Arap ülkelerine de bir ders niteliği taşımaktadır." dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan, bölge için büyük bir kazanım, Arap ülkeleri için umuttur." ifadesini kullanan Yesri, Erdoğan'a ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışan ve en son başarısız darbe girişimiyle kendisini gösteren dış güçlere karşı uyanık ve dikkatli olma çağrısında bulundu.

"Türk halkı, bir yıllık süre içinde iki kez egemenliğini geri aldı"

Kuveyt'teki Ümmet Partisi'nin Genel Başkanı Hakim el-Matiri ise referandumu, "Türk halkı, bir yıllık süre içinde iki kez egemenliğini geri aldı. Birincisinde, Batının desteklediği askeri darbeye karşı verdiği mücadeleyle, ikincisinde yine Batının istemediği referandumla bunu başardı." ifadeleriyle yorumladı.

Parti başkanlığının yanı sıra Kuveyt Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Matiri, Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını ve Batı hegemonyası ile kimlik problemlerinden kurtulduğunu kaydetti.

"Türkiye'deki referandumu eleştirmeye utanmıyorlar mı?"

Kuveyt Üniversitesi'nde siyasi bilimler alanında ders veren Öğretim Üyesi Dr. Abdullah eş-Şaycı da en başından beri Türkiye'deki referandumun sonucunun, "uyuyan cumhuriyetlerin çoğunda olduğu gibi" yüzde 99,9 olmayacağının açık olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden referandumu değerlendiren Şaycı, "Mirasçı cumhuriyetlerde ve baskıcı rejimlerin olduğu ülkelerde yaşayanlar, Türkiye'deki referandumu eleştirmeye utanmıyorlar mı?" dedi.

Milyonların sokağa döküldüğü 15 Temmuz'da halkın Erdoğan'ın fotoğraflarını değil, Türk bayrağı taşıdığını ifade eden Şaycı, başkaldırının da Erdoğan'a değil, darbeye karşı olduğunu vurguladı.

"Erdoğan, Türk siyasilerin yapamadıklarını gerçeğe dönüştürdü"

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Milletvekili Muhammed el-Hamlişi ise "Kendisiyle anlaşalım veya anlaşmayalım şunu kabul etmemiz gerek: Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin art arda kazandığı tüm zaferlerin arkasındaki sebep. Güçlü bir şahsiyet. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca gelip geçen siyasilerin yapamadıklarını gerçeğe dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden referandumu yorumlayan Hamlişi, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu, "bir potada eritilmiş çelik gibi iradesiyle" geleceğini inşa ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ayrıca güçlü ekonomisiyle G20 ülkeleri arasında "saygın" bir konumu bulunduğunu hatırlatan Hamlişi, "Türklerin, demokrasi ve Erdoğan'a darbe yapmak isteyen ordu içinde bir kesimin kullandığı tankların karşısında azim ve kararlılıkla nasıl durduğunu elbette unutamayız. Aynı şeklide Erdoğan muhaliflerinin de darbeyi önlemek için ön saflarda yer alışını görmezden gelemeyiz." dedi.