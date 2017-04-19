Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet, 16 Nisan’da yapılan referandumun iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Heyet, YSK Başkanı Sadi Güven ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Aksünger “Biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik. Şu anda görüyoruz ki ortada ciddi bir baskı var. Bu referandumun bir vesile ile şaibe gölge düşmüş noktalarının hepsini aydınlatmaya çalışacağız ve ilk beklentimiz YSK’dan bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya konulması ve referandumun da iptal edilmesi” ifadelerini kullandı.

Halk oylamasına yönelik itirazlarda bulunduklarını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise şunları söyledi: 36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik. İtiraz gerekçemiz eksik oy pusulasıdır. Bazı ilçelerde 30, bazı ilçelerde 50 bazı ilçelerde ise 70 eksik oy pusulası olduğunu tutanaklarla tespit ettik. Aynı gün ilçe müdürüne, daha sonra ilçe seçim kuruluna ve genel merkeze bu bildirimi yaptık.

Bir başvuru da Vatan Partisinden... Ankara’da partiye üye bir grup, anayasa değişikliği referandumunun iptal edilmesi için YSK’ya başvurdu. İptalin hukuki olarak zorunlu olduğunu iddia eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz “YSK yasalara rağmen yasalara aykırı karar almaya yetkili değildir. Yasaları değiştirme yetkisi yoktur. Yasalar çiğnenmiştir, suç işlenmiştir. Dolayısıyla referandumun iptal edilmesi hukuksal bir zorunluluktur” dedi.