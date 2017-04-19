Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MHP’lilerin ‘evet’ oyu vermediği yolundaki iddialara sert cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Aziz dava arkadaşlarımın büyük çoğunluğu ‘Evet’ vermiştir. FETÖ için PKK için Hayır diyenler bunu anlayamaz” dedi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, referandum sonuçlarını değerlendirdi. “CHP’nin zorlaması, 16 Nisan’ı sabote etmeye çabalaması müflis ve yenik bir anlayışın tezahürüdür” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Sandıkta sonuç alamayanlar, şanslarını masa başında denemektedir. Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır. Özellikle bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalından, sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan’dan sonra şoke olmuşlar, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır. Elbette Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz, demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affetmez.

Milliyetçi -Ülkücü Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözlerin altında kalmamıştır. Bizde hile arayan, tuzak araştıran, komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan’da hüsrana uğramıştır. Devleti için devreye girmiş, evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuş, ardında durmuştur.

‘YÜZDE 80’ YALANI

Yerli ve yabancı odaklar 16 Nisan’ı karalamak için son kozlarını oynamaktadır. 16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle beraber bir kısım köksüz, kimliksiz, kişiliksiz gazeteci ve uzman yorumcu kılıklı provokatör MHP’yi hedef almaya başlamışlardır. O tarihî akşamda, utanmasalar, 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklar, 48 milyon 904 bin 182 geçerli oyun tek tek dökümünü yapacaklardı. Partimize gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80’nin oy vermediğini ahlaksızca uydurdular. Aziz dava arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Türkiye için evet demiştir. FETÖ için hayır diyenler bunu anlayamaz.

BATI BOŞ DURMUYOR!

1 Kasım seçimine göre AKP-MHP toplamda yüzde 10,5 oy kaybetmiş. FETÖ’yü hesaba katan yoktur. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize, yanak yanağa ise şimdilerde MHP’ye en çok saldıran alçaklar onlardır. Batı 16 Nisan öncesinde boş durmadı, sonra da hız kesmeyecek.