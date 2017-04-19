Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Hakim Onur Alan'ın Ordu'daki baba evinde yas var. Hakim Alan'ın (29) şehadet haberi, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Askeri yetkililer baba Mahmut ve anne Fatma Alan'a acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Bu sırada ailenin yakınları tarafından Alan'ın ailesinin yaşadığı sitenin balkonlarına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan ve evin tek oğlu olduğu öğrenilen Onur Alan'ın yaklaşık 5 ay önce Ovacık'ta göreve başladığı belirtildi.

Öte yandan Onur Alan'ın dedesi Mehmet Baştürk, torunu ile en son 20 gün önce izne geldiğinde görüştüğünü dile getirerek, acısının çok büyük olduğunu söyledi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş aileyi evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Vali Balkanlıoğlu, sosyal medyada hesabından, "Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Ordulu hemşehrimiz Hakim Onur Alan'ın da bulunduğu 12 kişinin şehit haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakk'ın rahmetine kavuşan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.