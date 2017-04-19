Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından erçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı
19.04.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi,silahlı saldırı,
466053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466053.aspx
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