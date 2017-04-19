Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım İl başkanları toplantısında konuştu ve Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı. "Millet kararını vermiş. Eleştiri konusunda sınırı aşma" dedi.

"EVET OYLARI HERKESE MESAJDIR"

Halk oylamasını büyük bir olgunlukla tamamladık.

Milletin sözünün üzerine söz söylemek ayıptır. Doğu ve Güneydoğu'daki gelen anlamlı 'Evet' oyları bölgenin terör örgütlerine paye vermediğinin en büyük göstergesidir.

Bize ve bütün partilere ince mesaj verdi. 16 Nisan'da vatandaş bize ne mesaj verdi? Bunu iyi analiz edeceğiz.

"CHP SINIRI AŞMAMALI"

Muhalefet hala 'Hayır'da ısrar etmektedir. Bu seçime gölge düşürmek istemektedirler. CHP, HDP ve Vatan partisi gibi partiler YSK'ya ret başvurusunda bulundular. Bunu anlayışla karşılıyoruz.

YSK da bunu bugün değerlendirecektir.

CHP eleştiri ve itirazın sınırlarını aşmamalıdır. İnsanları sokağa davet etmek, sonuçları tanımamak asla kabul edilemez.

"MİLLET DE SENİ TANIMAZ KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu seçime gölge düşürmek istemektedir.

Neymiş? Bu oylamanın sonuçlarını tanımayacakmış. Bu millet de seni tanımaz.

Tamam iyi çalıştın. Çok koşturdun. Ama millet kararını vermiştir. Bu gerçeği kabul et. Millete fatura çıkaracağına başarısızlığı kendinde ara.

Şimdi diyorlar ki, fark var ama azmış. Böyle şey olur mu ya? 50 +1 tamamdır. Bundan sonra bize düşen önümüze bakmaktır. Yapacak çok işimiz var.

2019'da iki seçim var. Bunun dışında Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim yok. Milleti seçimde yormamız lazım.

"HERKES RAPORUNU HAZIRLASIN"

Sonuçlar açıklanınca CHP fabrika ayarlarına döndü. Milletimiz bunu görüyor. Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle bastırmak istiyor.

Tüm teşkilatlarıma sesleniyorum: Bölgenizdeki durumu ayrıntılı raporlarınızı en yakın zamanda genel merkeze bekliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın partimize bir an önce üye olmasını bekliyoruz. Kendisine referandum sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.