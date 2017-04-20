Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Referandum öncesi ve sonrası Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik gerginlikler ve gurbetçilere uygulanan baskılar devam ederken; Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının milli değerlerini pekiştirmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bugüne kadar bin 500’ün üstünde gurbetçi çocuk ve gencin katıldığı eğitim programı ile bu çocukların dini, ahlaki ve tarihi kökenleri ile buluşturulması amaçlanıyor. Kimliklerini koruyan, geliştiren örnek çocuklarla İslamofobinin frenlenmesi de hedefleniyor.

Şimdiye kadar 15 defa gerçekleştirilen eğitim programına katılan çocuklara, Osmanlı köklerinin bulunduğu Bursa, Çanakkale, Bilecik/Söğüt, Ankara, Konya ve İstanbul gibi şehirler tanıtılarak, kültürleri anlatılıyor. Eğitim programında ise; Kur’ân’ı kerim, inanç esasları, ibadet, helal-haram gibi temel dini bilgiler eğitimi veriliyor.

Avrupa’dan gelen gençlerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “Yaşadığınız yerlerdeki arkadaşlarınız sizlerle iletişim kurduğunda Müslümanlığın bütün güzelliklerini sözleriniz ve davranışlarınızda görmeliler. O zaman bu İslamofobi olmaz. Her türlü korku, yanlış da ortadan kalkar. Yeter ki biz dinimizi çok iyi temsil edelim” mesajı verdi.