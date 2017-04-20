Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni getiren referandumdan yüzde 51.4 ile “evet” çıktı. Ancak üç gün geçmesine rağmen tartışmalar bitmedi. Önceki gün CHP, dün HDP, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak referandumun iptalini istedi. İki partinin gerekçesi YSK’nın sandık kurullarında mühür vurulması unutulan oyları da geçerli sayması. Ancak bütün argümanlar, iki partinin iddiasını boşa çıkarıyor. Önceki seçimlerde CHP ve HDP lehine çıkan kararlar da bugünle çelişiyor. Bunları örnekleriyle anlatalım:

1-SAKATLIK YOK! CHP ve HDP’nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye’de 3017 nolu sandıkta mühür vurulmayan oyları geçerli saydı. CHP ve HDP’li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40’ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildi.

2- HDP VE CHP BAŞVURDU: HDP ve CHP’nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sonrasında İstanbul İl Seçim Kurulu benzer bir karar aldı. HDP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunun 13 Haziran 2015’te aldığı kararda “Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına” ifadesine yer verildi. İl Seçim Kurulunun CHP’nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015’te aldığı kararında ise “Sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı” vurgulandı.

3-582 BİN KİŞİ BOSTAN KORKULUĞU MU? CHP iptal gerekçesi olarak “kanunda belirtilen kriterlere uyulmamış” olmasını gösterdi. Önceki uygulamalardan örnekler veren Yüksek Seçim Kurulu ise “mühür vurulmamış olmasının” sandık kurulu başkanlarının hatası olduğunu dolayısıyla faturanın vatandaşa kesilemeyeceğini açıkladı. Yani pusula da zarf da seçmen de sandık da gerçek! Ortada hile yok. Nitekim yurt içinde kurulan 166 bin 679 sandık kurulunda, AK Parti’li 166 bin 211, CHP’li 157 bin 314, MHP’li 133 bin 67, HDP’li 63 bin 890, Saadet Partili 56 bin 241, Vatan Partili 6 bin 70 sandık kurulu üyesi görev yaptı. Toplam sayısı 580 bini bulan bu üyyeler, oyları sayıp, tutanaklara bağladı, ıslak imza ile imzaladı. Yani sandıklar kontrolsüz bırakılmadı. Sandık kurulundaki görevlilerle birlikte 1 milyonun üzerinde kişi sandık başında mesai yaptı.

4- CHP: BİR TEK OY ÇALINAMAZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger YSK’ya başvurusunda hile yapıldığını iddia etti. Referandumdan daha birkaç gün önce CHP Başkanvekili Özgür Özel ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: “Herkes sandığa gidecek. Biz partimiz olarak bütün sandıklarda örgütlüyüz. SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkân yok. Aynı sistemi kurduk karşılaştırıyor. En ufak bir uyumsuzlukta alarm veriyor. Bir tane oyu çaldırmayacak güçte kararlılıkta ve organizasyondayız. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Bir çok parti yapıyor. Vatandaş oyunu verecek koruması bizden.” İstanbul Milletvekili Eren Erdem de “Kimse bir şey çalamaz. 300 bin kişiyle nöbette olacağız. Sandığa” Tweetini atmıştı.

5- GÜVENLİK HAD SAFHADA: Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunan zarflara ayrıca ilçe seçim kurulu mühür vuruyor. Pusulada filigran bulunuyor. Sandık başında her partiden müşahit yer alıyor. Zarf ve pusulanın dışarıdan getirilmesine imkan yok. Bunu itiraf eden CHP, halkın iradesine ipotek koymaya kalkıyor.

6- TULUM ÇELİŞKİSİ: CHP ve HDP Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı sandıklardan silme evet çıktığını bu durumun hayatın olağan akışına ters olduğunu iddia ediyor. Oysa aynı HDP 7 Haziran seçimlerinde bazı köylerde bütün oyları almış, sandıklardan geçersiz oy bile çıkmamıştı.,

KILIÇDAROĞLU’NU YANILTIYORLAR

Meydanlara “hayır” için muhalefet partisinden daha hızlı çalışan Türkiye Barolar Birliği, YSK’ya yapılan itirazda CHP’ye arka çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Barolar Birliği, “Anayasa Mahkemesinin 06/02/2014 tarih ve 2013/3912 numaralı bireysel başvuru üzerine verdiği kararında, meslek odalarının seçimlerinde dahi mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olacağından söz edilmektedir. Şu hâlde YSK’nın emredici bu kanun hükmünü herhangi bir gerekçeyle görmezden gelmesi hukuka uygun olamaz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında yaptığı konuşmada Barolar Birliği’nin açıklamasına atıfta bulunup anayasanın çiğnendiğini iddia etti. Anayasa Mahkemesi kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, Kılıçdaroğlu yanıltıldı. Kaynaklar “Bu tamamen gerçek dışı. Kendisi yanıltılmış. Bahsettiği zaten kabul edilmezlikle sonuçlanmış bir karar. Kararda AYM’nin mühürsüz oylarla ilgili hiçbir değerlendirmesi yok. Kararın ilgili hukuk başlığı altında, ilgili yasa maddesinden aynen alıntı yapılmış sadece. Bu kısım AYM değerlendirmesi olarak sunuluyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması büyük bir maddi hata teşkil ediyor” bilgisini verdi.