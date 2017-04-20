Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, özel güvenlik görevlisi ve örgütün yurtlarında müdürlük yapanların aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 9 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramanın ardından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Firari 2 zanlının arandığı öğrenildi.