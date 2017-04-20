Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklayacağı kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üyelik teklifinde bulunulacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise (MKYK) alacağı kararla olağan kongreye gidecek. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, YSK'nın açıklayacağı kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından cumhurbaşkanının parti ile ilişiğine ilişkin hüküm doğrudan yürürlüğe girecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucusu olduğu partiden üyelik teklifi götürülecek.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "AK Parti olağan kongre sürecine girdi zaten" açıklamasından sonra parti genel merkezinde kongre sürecine ilişkin hazırlıklar başladı. Bu kapsamda MKYK'da alınmış bir karar olmamakla birlikte Erdoğan'ın üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından toplanacak ilk MKYK'da olağan kongre takviminin alınması bekleniyor.

Olağanüstü kongre ihtimali üzerinde durulmayan partide, olağan kongre sürecinin de takvime bağlı olarak, belde, ilçe ve il teşkilatlarında yapılacak kongreler göz önüne alındığında birkaç ay içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Uyum yasalarında ön çalışma tamamlandı

Bu arada halk oylamasının kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içerisinde yapılacak içtüzük ve uyum yasalarına ilişkin Adalet Bakanlığında ve AK Parti'de ön çalışmalar tamamlandı.

Bakanlık ve parti tarafından yapılan çalışmalar, güncellenerek TBMM'ye sunulacak.

Sonuçlara ilişkin yeni anketler yapılacak

AK Parti tarafından, Doğu ve Güneydoğu'da halk oylamasına hem katılım hem de "evet" oy oranlarındaki artış, hükümetin bölgelerdeki mevcut politikasına ve terörle bölge halkı arasındaki ayrımın net bir şekilde yapılarak sürdürülen mücadelenin devam etmesi noktasında bir destek olarak yorumlandı.

Halk oylaması sonuçları sonrasında partide, "Bize neden evet vermediler" yerine "Biz neden evet alamadık" şeklinde bir sorgulamaya gidildi. AK Parti bundan sonraki süreçte, muhalefet partilerinden, halkın kararına saygı duyarak uyum yasalarının en katılımcı ve demokratik şekilde yapılması için destek bekliyor. Halk oylaması öncesinde sahadaki çalışmalarına yön veren anketler yaptıran AK Parti, gelecek günlerde de sonuçlara ilişkin yeni anketler yapacak.