Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, 2013'te hayata geçirilen elektronik denetleme sistemi sayesinde şu anda 359'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı olmak üzere 3 bin kişinin takibinin yapıldığını söyledi.Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ceza infaz sisteminin 10 yılı aşkın süredir büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu, bu kapsamda tamamen insan hak ve onurunu esas alan uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Türk ceza adalet sisteminde kullanılan teknik ve donanım gelişiminin pek çok ülke tarafından takip edildiğini dile getiren Yıldırım, başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere 21 ülkeden temsilcilerin izleme merkezini ziyaret ederek bilgi aldığını anlattı.Yıldırım, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında Türkiye'de 2013'te elektronik denetleme sisteminin hayata geçirildiğini anımsattı.

Elektronik izleme sistemiyle takip edilen kişinin ihlalinin atlanmasının söz konusu olmayacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Baktığınızda çok yeni bir kurum, çok kısa süre içerisinde kullanılan uygun teknolojiyle birlikte aynı anda 5 bin kişiyi izleyecek kapasiteye sahip. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam eden Elektronik İzleme Merkezi'nde 3 bin kişinin takibine devam ediliyor. Uluslararası uygulamalarla kıyasladığınız zaman elektronik izlemeyi diğer Avrupa ülkeleriyle aynı standartlarda izleme yapabildiğimizi görüyorsunuz. Çünkü yeni bir sistem olduğu için teknolojimiz onlardan daha yeni, sonradan kurulmuş olmasının en büyük avantajı bu sistemde yeni teknolojiyi kullanmış olmamız, geliştirilmeye son derece müsait bir sistem. Kurumsal tarihi çok yeni ancak bizden 10 yıl önce başlamış olan ülkelerin uygulama standartlarını yakaladık şu anda onlarla aynı düzeyde uygulamalar geliştiriyoruz."

359 FETÖ sanığı izleniyor



Enis Yavuz Yıldırım, mahkeme tarafından birinin adli kontrol ya da diğer tedbirlerle izlenmesi kararının sisteme düşmesiyle bu kişinin hangi takip yöntemiyle izleneceğinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlendiğini kaydetti.Bu kapsamda tehlikeli görülen ya da tedbiri ihlal edeceği kuvvetle varsayılan kişilere elektronik izleme sistemi uygulandığını ifade eden Yıldırım, "Şu anda ülkemizde FETÖ kapsamında takipler yapılıyor, 359 kişi aktif olarak izleniyor. 312 kişinin ise izlemesi tamamlandı." dedi.

"İhlal düşmeden hükümlünün kurtulması mümkün değil"



Yılmaz, elektronik denetleme sisteminde takiplerin çok daha başarılı hale geldiği ve insan iş gücünden tasarruf sağladığına dikkati çekerek, bu uygulamayla takip edilen bir kişinin ihlalinin atlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Özellikle halk arasında "elektronik kelepçe" olarak bilinen sistemin atlatılması, herhangi bir şekilde sinyalinin kesilmesi, ihlal düşmeden elektronik kelepçeden kurtulmanın imkansız olduğuna işaret eden Yılmaz, "Genel Müdürlüğümüzde bulunan Elektronik İzleme Merkezi'nde 24 saat esasına göre vardiyalarla izlenen kişiler takip ediliyor. Bunların yaptığı en küçük bir prosedür dışı davranış da ihlal olarak oraya düşüyor, anında kolluk bilgilendiriliyor. Dolayısıyla başarı oranı son derece yüksek bir sistem." ifadelerini kullandı.