Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Şahmeran Mahallesi'nde bulunan babası Şehmuz ve annesi Ayşe Kayalı'ya acı haber verildi. Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberi aileye İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106 Topcu Alay Komutanı Topçu Albay Metin Aydin, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Güzel ve askeri yetkililerin yaptığı ziyarette verildi.



Kardeşleri büyük şok yaşadı



Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın okula giden kardeşleri Elif ve Derya, acı haber üzerine yakınları tarafından okuldan alınarak eve getirildi. Evin önünde Türk bayrağı, askerleri ve kalabalığı görünce şok yaşayan çocuklar feryat ederek eve girdi.

Acı haber için eve giden heyette bulunan Sosyal Hizmetler görevlisi ise anne ve baba ile birlikte haberi evde alan şehidin kardeşi Mehmet ile yakından ilgilenerek, teselli etmeye çalıştı.



Dedesi Kore Gazisi



Yaklaşık 3.5 yıl önce göreve başlayan Uzman Çavuş Kayalı'nın ilk görev yerinin Şırnak olduğu belirtildi. Bekar ve 6 kardeş olduğu kaydedilen Kayalı'nın bir gün önce ile ailesi ile telefonla konuştuğu öğrenildi. Şehidin dedesi Ali Kayalı'nın da Kore Gazisi olduğu ve 2 yıl önce ise vefat ettiği belirtildi.