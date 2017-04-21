Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gün önce 4.2'lik depremle sallanan Manisa'da, bu kez saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, merkez üssü kentin doğusundaki Selendi ilçesi olan deprem yerin 8,8 altında gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak verdi. Kandilli verilerine göre, sarsıntının derinliği 5,6 kilometre.Sarsıntı Manisa'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Bilecik, Denizli, Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Ayonkarahisar'da da hissedildi.

Sosyal medya kullanıcıları "Deprem oldu, ev beşik gibi sallandı", "99 Marmara'dan sonra ilk kez böyle bir deprem yaşadım. Dışarıdayken yer sallandı, olduğum yerde gittim geldim" mesajlarını paylaştı. Depremi şiddetli şekilde hisseden bir kullanıcı ise, sarsıntının 15 saniye sürdüğünü yazdı.

Koşarak sokağa fırladılar

Doğan Habera Ajansı, depremin hissedildiği kentlerde panik yaşandığını ve insanları koşarak sokaklara fırladığını bildiriyor.

İki gün önce de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bugünkü sarsıntıyla birlikte Manisa'da son 21 günde 103 deprem kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı.

Şen, "Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.