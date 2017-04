Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılarla bir yaş daha büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz…

Gazeteniz Türkiye, medya sektöründeki müstesna konumuyla her zaman gıpta edilen bir yayın organı oldu. Ülkemizin büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı en zor zamanlarda bile, itidalli yayın politikasıyla, topluma güven telkin eden bir moral kaynağı oldu. Son bir yılda, bu durumun en çarpıcı örneklerini peş peşe yaşadık. Evet, Türkiye Gazetesi sorumlu yayıncılık anlayışı ile toplumsal barışa daima büyük katkıda bulunuyor…

22Nisan 1970’te, pek mütevazı ekonomik imkânlarla yayın hayatına başlayan Türkiye gazetesi, medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen, 47 yıl boyunca, istikrarlı ve kaliteli bir yayıncılık anlayışı ile Türk halkına başarıyla hizmet verdi. Dürüst, objektif, sorumlu; kısacası milletin değerlerine her bakımdan saygılı bir yayın çizgisini devam ettirdi. Millî menfaatleri, her daim kurum menfaatlerinin önünde ve üstünde tuttu… Bu özellikleriyle, yarım asra yaklaşan yayın hayatında, gazetemiz okuyucusu nezdinde büyük bir güven tesis etti. “Huzur Veren Gazete…” niteliği ile vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla evine götürdüğü, çoluk-çocuğunun eğitiminde hizmet ve katkısını gördüğü bir yayın organı oldu. Zira agresif, kavgacı olmayan; körü körüne sürdürülen siyasi ve ideolojik tartışmalara taraf olmayan, toplumsal barış ve huzurun yerleşmesi için gayret eden, farklı bir gazete olarak temayüz etti.

Sadece Türkiye gazetesi olarak değil, zengin ilim ve kültür hizmetleriyle de, ülkemizin müstesna bir yayın kuruluşu hüviyetini kazandı. Türkiye gazetesi Çocuk Dergisi ile büyüyen çocuklar, günümüzde yetişkin ve nitelikli, donanımlı insanlar olarak, bu ülkenin her yerinde ve her alanında çok önemli hizmetler vermekte...

Şunu önemle belirtelim ki, Türkiye gazetesi 47 yıl boyunca âdeta bir okul gibi, sayısız bilimsel ve kültürel yayın hizmetleri sundu. Gençlerimizin iyi yetişmesi için, gazetemizin verdiği seçkin kitap, dergi ve ansiklopedi ciltleri, bugün ülkenin dört bir tarafında evlerin kitaplığını doldurmaktadır. Büyük âlim ve rehber insanların hayatını doğru biçimde anlatan kasetler, bambaşka bir eğitim kaynağı oldu. Türkiye gazetesinin yayınladığı kitap, ansiklopediler, dergi ve yöresel ekler, başlı başına bir kütüphane teşkil edecek çaptadır. Türkiye gazetesi Takvimi, keza her sene milyonlarca vatandaşımızın duvarında, masasında; dakik bir rehber misali, zamanını programlamaktadır...

Türkiye gazetesinin bugünlere gelmesinde en fazla emeği ve hizmeti geçmiş olan, her vakit en büyük fedakârlığı yapmış olan; müessesemizin kurucusu, Merhum Dr. Enver Ören’i, bu vesile ile bir kere daha rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz. Yarınlarımıza dönük olarak, Türk toplumuna daha iyi hizmetler vermek için, Merhum Enver Ören Ağabeyimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Hep beraber nice yıllara…