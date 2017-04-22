Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜRK BAYRAĞI VE SİLAH



Törende, 280 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah bulunan masaya ellerini koyarak yemin etti.

ÇANAKKALE RUHU



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, törende, "Çanakkale ruhu"nu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK



Dün olduğu gibi bugün de düşmanların denize döküleceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Çünkü biz millet olarak Allah inancıyla, şehitlik ruhuyla mücadele ettiğimiz için onlar karşımıza çıkamıyorlar, taşeronlarını çıkarıyorlar. Güvenlik güçlerimize sıkılan kurşunlara karşılık devletimiz fazlasıyla karşılık vermiş, vermeye de devam edecektir. Onlar başkalarının taşeronlarıdır. Sizler bizim güvenlik korucularımızsınız. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bu uğurda şehit olmak varsa şehit de oluruz."

Güvenlik korucuları adına konuşan Aydın Bozkurt ise 1985'te babalarından devraldıkları görevlerini bugüne getirdiklerini, aynı mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceklerini dile getirdi.