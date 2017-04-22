Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, Ahmet Elmas (38) olay yerinde hayatını kaybetti.







1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYETTİ

Yaralanan Mahmut Elmas, İsmail Doğan (27) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmail Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde yapılan incelemede, 2 pompalı tüfek bulundu. Polis, olayla ilgili Mahmut E, Nuri D, Vedat D. ve Mehmet D'yi gözaltına aldı.











