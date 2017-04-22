Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, Ahmet Elmas (38) olay yerinde hayatını kaybetti.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYETTİ
Yaralanan Mahmut Elmas, İsmail Doğan (27) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmail Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde yapılan incelemede, 2 pompalı tüfek bulundu. Polis, olayla ilgili Mahmut E, Nuri D, Vedat D. ve Mehmet D'yi gözaltına aldı.