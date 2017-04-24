Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Genel Kurulu, Meclis’in açılışının 97’nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu salonda konuşan Başbakan Binali Yıldırım “Milletimiz değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin önümüzdeki genel seçimle birlikte devreye girmesi benimsenmiştir. Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamış, milletin doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis edilmiştir” dedi.

BENİ DİNLEMEK ZORUNDASINIZ

Özel oturumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında ise tansiyon yükseldi. Salondan cevap gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Beni dinlemek zorundasınız” dedi. Meclis Başkanı da ‘Hatibe müdahale etmeyelim’ diye vekilleri uyardı. CHP lideri konuşmasında “Millî iradeyi sattınız. Ben bu Meclis’in itibarını korumak zorundayım. Tarih, millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır. Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekâlet edemeyeceksiniz yeni sistemde Sayın Cumhurbaşkanı’na seçilen değil atanan biri vekâlet edecektir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na Meclis Başkanı Kahraman cevap verdi: “Bendeniz Meclis Başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bilirim. Ben yasamanın başındayım yürütmenin değil” dedi.

Kahraman’ın sözleri üzerine tekrar kürsüye gelen Kılıçdaroğlu “Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekâlet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Eğer seçimle gelmiyorsa millî iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur” dedi.

ZATEN ANAYASADA VAR

Kılıçdaroğlu’nun ardından ikinci kez kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti: “Bu, hâlihazırda bizim anayasamızda da mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş başbakan yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve başbakana vekâlet etti. Seçilmemişti. İkinci husus meclisin feshedilmesi meselesidir. Bu Meclis iki sefer feshedilmiştir. Biri 1960 diğeri, de 1980’de...”

Kılıçdaroğlu tekrar kürsüye gelip şunları kaydetti: “Sayın Numan Kurtulmuş’un vekâlet etmesi bizim reddettiğimiz bir şey değil. Çünkü hükümet parlamentoya geldi ve parlamentodan güvenoyu aldı. İki, Meclis’in feshi. Adalet Bakanı burada mı? 9 Ocak’ta ‘Meclis’in fesih yetkisi vardır’ dedi”

Bu sözler üzerine Bekir Bozdağ kürsüye çıkarak “Fesih yetkisini benim ne anlamda kullandığım çok açık. Bizim anayasamızda parlamento kapatmak yok. Yeni olan şu, cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Bu bir müeyyidedir. Karşılıklı seçimleri yenileme var...” ifadelerini kullandı.

KRİZ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMA!

MHP lideri Devlet Bahçeli ise konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini cevapladı. “16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir” diyen Bahçeli, “23 Nisan ruhu pekişmiştir. Kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Kimse sokaklardan medet ummamalıdır. Kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa da bırakılmayacaktır. Tarih boyunca zalimleri, açtıkları ateş çukuruna gömen milletimiz, sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır” diye konuştu.