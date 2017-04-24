Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu atandı.