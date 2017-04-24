Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu atandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
24.04.2017 - 08:08 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekonomi Bakanlığı,
467355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467355.aspx
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