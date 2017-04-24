Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan maddeler şöyle: Referandumda bizim yaptığımızda bir yanlışlık yoktur, mahkemelere bir talimat içermez. Toplumu bilerek ve aldatarak bir algı operasyonu yapıyorlar. CHP netice alacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor Resmi Gazete'de halk oylamasının kesin sonuçları yayımlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 'partili' olabilir.