Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan maddeler şöyle: Referandumda bizim yaptığımızda bir yanlışlık yoktur, mahkemelere bir talimat içermez. Toplumu bilerek ve aldatarak bir algı operasyonu yapıyorlar. CHP netice alacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor Resmi Gazete'de halk oylamasının kesin sonuçları yayımlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 'partili' olabilir.
Bakan Bozdağ açıkladı: Sonuçların yayınlandığı gün...
24.04.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bozdağ, "Kesin sonuçlar yayınlandığı gün Sayın Cumhurbaşkanımız partili olabilir" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bekir bozdağ,
467405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467405.aspx
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