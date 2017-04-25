Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dünyada hiç denenmemiş ve uygulaması bulunmayan bir sisteme yüzde 51,5 destek çıkmasının başarı olduğunu belirterek “Ben bu destek oranının yüzde 55 olduğuna ve son hafta bunun yüzde 51’e indiğini düşünüyorum” dedi.

Canikli, bazı gazetecilerle sohbetinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne dair referandum sonuçlarını değerlendirdi, şu tespitlerde bulundu: Bu referandum, dünya demokrasi tarihinin en başarılı örneğidir. Yani biz insanlara bir teorik bir metin sunduk, şöyle olacak diye ama uygulaması hiç olmamış...

Bu sistemde zengin olmuş, bugünkü hükümet modeliyle bir yerlere gelmiş, maddi durumu iyi, eğitimi üst seviyede olan insanların direnci oldu. Bunun partiye alakası yok. ‘Ben bu sistemde iyi bir noktadayım, iyi bir gelirim ve sosyal statüm var’ diye düşündüler. Dünya siyasi tarihinde sivil iradeyle, demokratik kurallarla böyle bir dönüşümün örneği yoktur. Ya bir darbe, ya bir savaş gibi buna benzer kaotik olayların ardından dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Millet kendi sivil özgür iradesiyle, bu tür etkilerden uzak karar vermesi, ilk defa oluyor. Bu demokratik olgunluk örneğidir.

Biz, birkaç sıfır geriden başladık. Açığı kapattık ve öne geçtik. Yüzde 35 bandından aldık, bu noktaya getirdik. Ben bu oranın yüzde 55 olduğuna ve son hafta yüzde 51’e düştüğüne inanıyorum. Büyük bir baraj aştık. Görünmeyen gizli bir hayır cephesiyle yarıştık. Biz, parti kurumsal kimliği içinde yaptık kampanyamızı ama karşı taraf gizli sürdürdü. Örneğin FETÖ mensuplarının mikro çalışmalar yaptıklarını gördük. Ev ev çalıştıklarını gördük. Hayırcılar dünya ülkelerinin desteğini gördüler.