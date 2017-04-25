Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynakları, Hakkari’de 11, Şırnak’ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Pirinçeken bölgesinde hududa sıfır noktada Güven Dağı’na sızma girişiminde bulunan teröristler, burada bulunan 2. Hudut Tugayı ekipleri tarafından tespit edildi. İnsansız hava aracı ile takip edilen 3 terörist, Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Kuzey Irak Nirveseytu Tepe civarında etkisiz hale getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi hududa sıfır noktadaki Güven Dağı bölgesindeki birliğe sızma girişiminde bulunan teröristler de, Güven Dağı’nda bulunan 2. Hudut Tugayı ekipleri tarafından Güven Dağı kuzeyinde Yayladere mevkiinde tespit edildi. İnsansız hava aracı ile takip edilen 3 terörist, Hava Kuvvetlerine ait F-16’lar ile Yayladere mevkiinde etkisiz hale getirildi.

İlerleyen saatlerde ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin güneyi Kuzey Irak Hakurk Armush bölgesinde İHA ile tespit edilen 5 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hakkari’deki operasyonlarda toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda da, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ VALİSİ: OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden operasyonlarla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Vali Toprak, “Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin güneyindeki Kuzey Irak’ın Hakurk ve Armush bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 terörist, hava kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Çukurca bölgesinde ise 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 11 oldu. Operasyonlar devam ediyor” dedi.