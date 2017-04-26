Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne abğlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde KHK ile meslekten ihraç edilen 21 eski öğretmen gözaltına alınmıştı. Firar olan bir öğretmen ise savcılığa teslim oldu. Haklarında işlem yapılanlardan 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.