Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "1 Mayıs'ı Taksim'de kurtarmak için ısrar edilmemesi gerekir. Bizim için birinci öncelik güvenliktir. 1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan Meydanı'nda kutlayacağız" dedi.