Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "1 Mayıs'ı Taksim'de kurtarmak için ısrar edilmemesi gerekir. Bizim için birinci öncelik güvenliktir. 1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan Meydanı'nda kutlayacağız" dedi.
Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarına izin çıktı
26.04.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "1 Mayıs'ı Taksim'de kurtarmak için ısrar edilmemesi gerekir. Bizim için birinci öncelik güvenliktir. 1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan Meydanı'nda kutlayacağız" dedi.
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467928 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467928.aspx
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