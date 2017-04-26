Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Böke, CHP MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde AİHM'e başvuru yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan, bir arada konuşulabilen Türkiye'dir. Uzlaşı belgesi olması gereken anayasayı, gayri meşru adımlardan arınmış bir anayasa olarak gördüğümüzü söylemek istiyorum

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