Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avukatlık mesleğinden adli ve idari yargı hâkim adaylığına geçiş sınavları tamamen mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi. Bakanlık açıklamasında, "Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcılığı ile idari yargı hakimliği sınavına giriş şartlarını taşıyanlar arasından ÖSYM tarafından yazılı yarışma sınavı yapılmış, yazılı yarışma sınavını kazananlardan kanunda öngörülen sayıda aday mülakat sınavına çağrılırken, mülakat sınavında başarılı olanların sonuçları ilan edilmiştir. Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmeler kanunun öngördüğü esaslara göre yapılmıştır. Sınava katılanların siyasi görüşleri ve eğilimleri değil sadece kanunun öngördüğü esaslara göre değerlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İftiradır

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avukatlık mesleğinden adli ve idari yargı hâkim adaylığına geçiş sınavları tamamen mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcılığı ile idari yargı hakimliği sınavına giriş şartlarını taşıyanlar arasından ÖSYM tarafından yazılı yarışma sınavı yapılmış, yazılı yarışma sınavını kazananlardan kanunda öngörülen sayıda aday mülakat sınavına çağrılırken, mülakat sınavında başarılı olanların sonuçları ilan edilmiştir. Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmeler kanunun öngördüğü esaslara göre yapılmıştır. Sınava katılanların siyasi görüşleri ve eğilimleri değil sadece kanunun öngördüğü esaslara göre değerlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İftiradır