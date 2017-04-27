Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakale'ye komşu Telabyad ile Kobani arasında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrolündeki bölgeden, saat 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu sorumluluk sahasındaki sınır hattında konuşlu tankın bulunduğu alana havan atışı yapıldı. Havan topu tanka isabet almazken YPG'li teröristler bu kez sınır hattındaki mevzilere, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Teröristlerin açtığı ateşe sınırda görevli askerler tarafından anında karşılık verildi ve çatışma çıktı.

YPG BÖLGESİ ATEŞ ALTINA ALINDI: 3 TERÖRİST ÖLDÜ

Bu sırada top atışlarıyla da havan atılan bölge ateş altına alındı. Kısa süren çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.

Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı.