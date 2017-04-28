Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminden sonra Muhafız Alayı Komutanı, Başyaver ile 4 yaverin tutuklandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “kripto” polislerin deşifre edilmişti. İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınındaki FETÖ’cü tayfasının bunlardan ibaret olmadığı ortaya çıktı. 12 Ekim 2016’da Erdoğan’ın yakın koruma ekibinde görevli biri emniyet amiri 3 polis açığa alınmıştı. 12 Ocak 2017’de ise Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal FETÖ soruşturması kapsamında Antalya’da tutuklanmıştı.

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle on binlerce polis görevden el çektirilse de devletin en üst noktasında yuvalanan ‘kripto’lara dün yenileri eklendi. Önceki gün Türkiye genelinde 81 ilde yapılan “Mahrem İmamlar” operasyonun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı. Operasyonun en dikkat çekici yönü ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire ve TBMM Koruma Daire Başkanlığından açığa alınan polislerin sayısının çokluğu oldu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda 2’si emniyet müdürü 9 rütbeli personel açığa alındı. Rütbeli personelin dışında 10 polis memurunun da görevden uzaklaştırılması ile bu sayı 19 oldu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığından açığa alınan emniyet mensupları arasında; İbrahim Kaya (3. Sınıf Emniyet Müdürü), Mehmet Çiftçi (4. Sınıf Emniyet Müdürü), Burak Kayar (Emniyet Amiri) ve Mehmet Bacaksız da (Komiser) bulunuyor.

GÜVENLİK ONLARA EMANET!

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin yakın koruma ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bir birim. Dolayısıyla söz konusu personelin özenle seçilmesi birinci dereceden önem arz ediyor. Burada görev yapan personel, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, konutu ya da Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin çevresinin güvenliğini sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli, Cumhurbaşkanının makam ve çalışma odalarının içi ve bitişik çevresinde de 24 saat boyunca güvenlik hizmeti veriyor. Yani istedikleri noktalara rahatça girip çıkabiliyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise, yine kritik birimlerden TBMM Koruma Daire Başkanlığı’ndan 2’si rütbeli toplam 36 polisin açığa alınması...