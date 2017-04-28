Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Awacs ve tanker uçakların desteklediği harekât aralıksız 2 saat sürdü. Vurulan Karaçok kampının ise terör örgütü YPG’nin komuta merkezi olduğu ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG karargâhlarının bulunduğu Karaçok Dağı ile Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin bulunduğu Sincar Dağı'na yönelik Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava harekâtının detayları netleşiyor.

BOMBALAR ORADAN!

İstihbarat birimleri, 4 Kasım 2016'da Diyarbakır'daki Çevik Kuvvet binasını yerle bir eden saldırıda kullanılan bombaların da Karaçok kampından geldiğini tespit etti. İHA Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilere göre bu tespitin ardından aynı DEAŞ'ın gerçekleştirdiği Gaziantep patlamasından sonra yapıldığı gibi bu terör yuvası da vurulmak üzere işaretlendi. İşte 24 Nisan'da 02.00'de düzenlenen hava harekâtının detayları:

28 JET 2 SAAT VURDU

Operasyon hazırlıkları 1 ay önce tamamlandı. Uygun an için beklendi.

ABD'nin operasyondan sadece 1 saat öncesinde haberi oldu.

Operasyonu Erhaç'tan 171. (Korsan) Filo ve Diyarbakır'dan 181. (Pars) Filo gerçekleştirdi.

İncirlik'ten kalkan iki tanker uçak yakıt ikmali için operasyon sürecince havadaydı.

Awacs'lar elektronik harp desteği sağladı.

İHA'lardan kesintisiz görüntü alındı.

Toplam 28 F-16 ve F-4 Phantom, Sincar ve Karaçok dağlarındaki 39 hedefi lazer güdümlü mühimmatla vurdu.

NATO standartlarının üzerindeki 2 saatlik hava harekâtı, Türk Hava Kuvvetleri'nin "en kompilike operasyonlarından biri" olarak kayıtlara geçti.

ABD GİZLEDİ AMA KAYIPLARI ÇOK BÜYÜK

Karaçok ve Sincar Dağı'ndaki terör kamplarında ilk tespitlere göre 70 kadar teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti. Ancak Ankara'ya ulaşan son bilgilere göre iki noktada en az 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Harekâtta tek bir sivil ölmedi. En fazla kaybın, Kandil'den sonra örgütün ikinci büyük kampı olduğu belirlenen Sincar Dağı'nda verildiği, teröristlerin Kandil'le kurduğu telsiz görüşmelerine yansıdı. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian ise yaptığı bilgilendirmede kayıplara ilişkin soruya yanıt vermedi. Dorrian, "Ölü sayısını açıklamayı Türkiye'ye bırakıyoruz" diyerek YPG'nin kayıplarını gizlemeyi tercih etti.

İLGİNİN NEDENİ FOTOĞRAFTA

Türk jetlerinin Karaçok ve Sincar dağlarındaki terör kamplarını vurmasından hemen sonra bölgede boy gösteren ABD unsurlarının yakından incelediği alanlar arasında Karaçok'taki petrol sahaları da vardı. Reuters'ın bölgeden servis ettiği fotoğraflar arasında, ABD helikopterlerinin çok sayıda sondaj kuyusunun bulunduğu sahaların üzerinde uçtuğu görüldü.

KARAKOLA SALDIRAN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na, Suriye'nin Telabyad ilçesindeki YPG'li teröristler tarafından havan atışı yapıldı. Türkiye topraklarına düşen 2 havan mermisi, sınır hattında konuşlu tanka isabet etmedi. Teröristler ardından da sınır hattındaki mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) anında karşılık verdiği kısa süreli çatışmada 3 YPG'li öldürüldü. TSK, bu saldırı dışında PYD/YPG/PKK terör örgütlerince muhtelif birliklere de saldırılar gerçekleştirildiğini ve hudut tacizi kapsamındaki bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulduğunu açıkladı.

20 TERÖRİST ETKİSİZ

Tunceli Pülümür ve Zap bölgesindeki operasyonlarda 9'u ölü 17 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta da 2 terörist öldürüldü. Mardin'de geçen yıl 4 askerin şehit düştüğü saldırıyı gerçekleştiren S.D. (17) adlı terörist İzmir'de yakalandı. Van Erciş'te ise PKK'lı terörislerin saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Sabah