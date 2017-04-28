Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya merkezli olmak üzere İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir zanlı ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da 21 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.