Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. Görüşme Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek. İkili Türkiye'nin, Irak'ın Şengal ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'na yönelik düzenlediği operasyonların ardından ilk kez bir araya gelecek.



ATLANTİK ZİRVESİ İÇİN GELDİ

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna katılmak üzere İstanbul' a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirtti.

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami ile birlikte katılıyor.



GÖRÜŞME MABEYN KÖŞKÜ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi bugün saat 16.00'da kabul edecek. Görüşme Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.



TÜRKİYE SİNCAR'I VURMUŞTU

Türkiye'nin Irak'ta Sincar Dağı'na düzenlediği hava operasyonu, büyük yankı uyandırmıştı. Operasyonun hedefi, Sincar'ı Kandil Dağı'nın ardından ikinci karargâh ve üs bölgesi olarak kullanmayı hedefleyen terör örgütü PKK'nın bölgeye konuşlandırdığı ve sayıları 2 bin 500'e ulaşan gruptu.