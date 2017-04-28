Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.
BAŞA DÖN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,IKBY Başbakanı,Barzani,