Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.

 