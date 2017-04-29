Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katıldı.



Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Ülkemizde artık kimlerin başka güçlerin emrinde birer ihanet çetesi olarak faaliyet gösterdiği, kimlerin de Allah'ın rızası yolunda gayret sarf ettiği tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Müslümanın aynı delikten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini aklımızdan hiç çıkarmadan tüm ihanet çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız. Ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, İslam aleminin birliği ve beraberliği, tüm insanlığın hayrı için çalışan herkese kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açıktır.



Ülkemizi sıkıntılarından kurtaracak ve geleceğe hazırlayacağız. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı 15 Temmuz gecesi verdik. Milletimiz kendi istiklal ve istikbaline sahip çıktı. Bu millet bizim gurur kaynağımızdır.

Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, toplumdan, ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması için önemli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu öyle birvirüs ki tamamen temizlenmesi gerekiyor. Her yerden temizlenmesi gerekiyor.



Aynı şekilde PKK'nın da inlerine giriyoruz. Şimdi askerimiz jandarmamız polisimiz askerimiz korucularımız bunlarla adeta yerin altında da çarpışyor. Sınır ötesinde PYD/YPG ile de çarpışıyoruz. Kimlerin desteğini alıyorlar görüyorsunuz. Oraları da onlara mezar ediyoruz. Biz bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kesiyoruz. Bölücü terör örgütü ve destekçilerinin gücünü kırdık, kırıyoruz. DEAŞ ile bizden başka ciddi bir şekilde mücadele eden yok. Kimse bize safsata anlatmasın. Şu anda 3 bini aşkın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Münbiç dedik. Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı yaparız dedik. Amerikalı dostlara da yanınıza terör örgütlerini almayın dedik. Bir başka terör örgütüyle terör örgütü temizlenmez.



Elimizde belgeler var. Sayın Trump ile görüştüğümüzde kendisine sunacağız. Koskoca Amerika biz ele ele verelim Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Musul'da da bu mücadeleyi sürdürelim. Bunları Irak'ta kendi hallerine bırakırsak kurban vermeye devam ederiz.İşte Telefer işte Sincar... Baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon öbür tarafa bir operasyon, 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini orada vurduk. Neden? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz."