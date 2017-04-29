Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat  Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine  yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu yüksek hareket  kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi  geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti. 
 
MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-12  Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı  (IDEF'17) için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi.
 
Fuarda, müşterileriyle ve teknolojik iş birliği yapmayı planladıkları  firmalarla çeşitli görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Taşkın, geleneksel  ürünlerinin yanı sıra yeni geliştirilen ve son dönemde kullanıma sunulan 4 ürünü  IDEF'te sergileyeceklerini bildirdi.
 
Taşkın, bu ürünlerden 2'sinin top, 2'sinin tüfek sınıfında yer  aldığını ifade etti.
 
Yavuz obüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceklerini açıklayan  Taşkın, bu üründe mobiliteyi, hareketliliği ön plana çıkartan bir araç üstü top  uygulamasının gerçekleştirildiğini anlattı. Taşkın, şunları kaydetti:
 
"Fırtına obüslerinin kullandığı mühimmatı atabilecek aynı silah  sistemini bir aracın üzerine monte ettik. Aracı da zırhlandırdık. Hatta kendi  kullanacağı mühimmatı da kendi taşıyabilecek, saatte 90 kilometre hıza  ulaşabilecek bir ürün ürettik. Sadece ülkemizi değil Ortadoğu ve Afrika'daki  harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak bu ürünümüzü geliştirdik. Dış  pazarlarda pikapların üzerine monte edilmiş birtakım silah sistemleriyle atış  yapıyorlar. Bir silah sisteminin etkili, ciddi olabilmesi için belli özelliklere  sahip olması lazım. Bunların en başında stabilite geliyor. Geri tepmeden dolayı  atışınız ne kadar hedefinden sapıyor bu önemli. Eğer geri tepmeyi kontrol  edemiyorsanız, atışınız hedeften sapıyorsa  yapıyorsa o zaman karavana  atıyorsunuz. Dünyada ucuz ve kolay bulunabilen, hatta daha ziyade terör  örgütlerinin kullandığı sistemler böyle. Hedefe yönelik değil, daha çok kargaşa  oluşturma amaçlı, atıldığında sesiyle etki doğuran sistemler. Bizim sistemlerimiz  ciddi, her yönüyle hedef tahribat etkinliği çok yüksek, teknolojik seviyesi üst  düzey olan sistemlerdir. Yavuz silahımız da tüm yenilikçi unsurları üzerinde  barındıran üstün özellikli bir silah."
 
Yavuz obüs sisteminin özellikleri
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, pazarda oluşan  mevcut durum da dikkate alınarak yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç  üzerine monteli 155 milimetrelik silah sistemi geliştirme projesi MKE'nin öz  kaynaklarıyla Nisan 2016'da başlatıldı.
 
T-155 milimetre 52 kalibre MKE Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç  tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1  dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5  mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın tam yüklü  azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı  testleri nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi.
 
Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı  hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli  mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış  yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından  dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor.
 
Obüs, elektrikle hareket eden ve elektronik olarak kontrol edilen yarı  otomatik mermi yükleme sistemiyle donatıldı. Silah sistemiyle, NATO  standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.
 
Yavuz obüsü ile 15 saniyede 3 atım (darbeli atım), 1 dakikada 4-6 atım  (normal atım), 1 dakikada 2 atım (sürekli atım) yapılabiliyor.
 
Sistemde ikincil silah olarak 12,7 milimetre makineli tüfek  kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) koruma sistemine, 7,62 x  51 milimetre (M80) mühimmatına ve anti-personel mayınlara karşı koruma sistemine  sahip bulunuyor.


 
"Boran" ve "MPT" ailesi öne çıkacak
 
MKE'nin IDEF'te ön plana çıkaracağı bir diğer ürün havadan taşınabilir  105 milimetre hafif çekili obüs (Boran) olacak.
 
Söz konusu obüs, tugay hedeflerini etki altına alabilmek, iç güvenlik  harekatlarında kullanılmak, komando tugaylarına atış desteği sağlamak ve hava  indirme harekatlarında kullanılmak üzere tasarlandı.
 
Uzun menzilli mühimmat ile 17 kilometre menzile dakikada 6 atış  yapabilen Boran'ın, 105 milimetre M101 obüslerinin yerine envantere girmesi  planlanıyor.
 
Boran, gelişmiş atış kontrol sistemi ve sahip olduğu teknik  özelliklerle alternatiflerine göre büyük üstünlük sağlıyor.
 
Milli Piyade Tüfeği (MPT) ailesinden ise özellikle MPT-55 ve KNT-76  tüfekleri IDEF'te ön plana çıkarılacak.
 
Özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla tasarlanan  5,56x45 milimetre kalibreli MPT-55, meskun mahal ortamında da etkili bir yeni  nesil tüfek olarak gösteriliyor.
 
KNT-76 keskin nişancı tüfeği ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7,62x51  milimetre manga tipi keskin nişancı tüfeğine olan ihtiyacını karşılamak üzere  mümkün olduğunca MPT'nin parçalarına bağlı kalınarak geliştirildi.