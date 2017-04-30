Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilki 24 Şubat-7 Nisan tarihleri arasında yapılan Antarktika seferinin ikincisinin kasım ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Özlü, şu açıklamaları yaptı: 53 ülke var orada. 29’u danışman statüsünde. Onlar karar merciinde. Biz de danışman olma yolunda ilerliyoruz. Bunun üç şartı var. Birincisi anlaşmayı imzalamak. Diğeri üç defa oraya sefer düzenlemiş olmak. İkinci seferi de kasımda yapacağız. 53 ülke oraya gitmiş. İşin bir politik tarafı var. Biz de oradayız, diyoruz. İkinci diğer ülkeler gelecekte burada hak iddia edip bir şey yapacaklarsa biz de burada olalım, diyoruz.