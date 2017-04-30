Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, yüksek hareket kabiliyetine sahip “Yavuz” obüs sistemini üretti. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla bir dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı, saatte 90 kilometreye çıkıyor”dedi.

