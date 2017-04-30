Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, yüksek hareket kabiliyetine sahip “Yavuz” obüs sistemini üretti. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla bir dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı, saatte 90 kilometreye çıkıyor”dedi.
Yeni obüs YAVUZ geliyor
30.04.2017 - 08:25 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor.
Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, yüksek hareket kabiliyetine sahip “Yavuz” obüs sistemini üretti. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla bir dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı, saatte 90 kilometreye çıkıyor”dedi.
Etiketler : tsk,Türk Silahlı Kuvvetleri,Fırat Kalkanı Harekâtı,terörle mücadele,obüs,
469027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469027.aspx
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