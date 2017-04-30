Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenlik, geleceğin buluşçularının geliştirdiği birbirinden iddialı robotlarının çekişmesine sahne olacak. NASA’nın yeni uzay aracı ORION’un Sorumlu Sistem Mühendisi Sırrı Oğuz ile yine aynı kurumda görevli Dr. Oktay Arslan da etkinlikte geleceğin dâhileriyle buluşacak. Oğuz ve Arslan, NASA’daki deneyimlerinin yanı sıra yeni projelerini katılımcılarla paylaşacak. Bilim şenliğinin dikkat çeken bir diğer ismi de Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görevli Türk akademisyen Prof. Yılmaz Uygun olacak. ROBOCOT Malatya 2017 kapsamında ayrıca yeni girişimci, yeni fikir ve yenilikçi yazılım fikirleri, drone yarışmaları organize edilecek. Genç kâşiflerin çalışmalarından oluşan sergi de iki gün boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.