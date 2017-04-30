Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kanun Hükmünde Kararname ile televizyon yayınlarında "aile dostu" kriterlerine vurgu yapılmasıyla ilgili, "Aile dostu kriterlerinin belirlenmesi ve teşvik edilmesi noktasının bu KHK'de yer alması raporumuzun gerçekleşmesi açısından bizi mutlu eden bir durum." dedi.

Keşir, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesi yönündeki düzenlemeyi AA muhabirini değerlendirdi.

Mecliste kurulan ve geçen yıl Mayıs ayında çalışmalarını tamamlayarak raporunu kamuoyuna açıklayan Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonunun başkanlığını yapan Keşir, başta çocuklar olmak üzere ailenin korunmasına yönelik yapımların önemine işaret etti.

Komisyon çalışmalarında ve hazırladıkları raporda bu konunun öneminin altını çizdiklerini hatırlatan Keşir, şöyle konuştu:

"Biz çok uzun zamandan beri öncelikle kamunun akabinde de özel sektörün aile bireylerinin kullanacağı ürün ve hizmetlerin aile dostu hassasiyeti ve kriteriyle oluşması noktasında bir çalışmamız vardı. Geçtiğimiz dönem çalışmalarını yapan komisyonumuzun raporuna da bu konuyu derç ettik. İletişimden haberleşmeye ve medyaya kadar öncelikle kamu sonrasında özel sektörde bir aile dostu markası oluşturmamız lazım. Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin aile dostu olması noktasında marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Bunun medya ile ilişkili kısmı da; hep olumsuz örnekler üzerinden medya ve aile ilişkilerini tanımlıyoruz, oysa biz olumlu örnekler üzerinden bunu yapmamız gerekiyor. Bunun da teşvik edilmesi lazım. Medya hizmet sağlayıcıları, ilgili kamu kurumları ve RTÜK ile beraber her türlü prodüksiyon için aile dostu kriterlerinin belirlenmesi, bunun bir marka değeri olması ve kamu kurumlarının da bunu teşvik etmesi önemli. Bunu komisyon olarak da önermiştik. TBMM Aile Bütünlüğünü Koruma Araştırma Komisyonu olarak 'Medya ve Aile' başlığına, raporda hayli geniş ver verdik. Aile dostu yaklaşımı da pek çok başlıktan biri. "