Valilik güvenlik tedbirleri nedeniyle Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonlarının kapalı olacağını da duyurdu. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
1 Mayıs'ta 3 metro istasyonu kapalı
30.04.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağını açıkladı.
Etiketler : 1 mayıs,istasyon,
469147 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469147.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER