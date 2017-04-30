Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan kulelerin bir kısmı tamamlanırken bir kısmının yapımına ise devam ediliyor. Yapılan güvenlik kuleleri sayesinde Türk askeri tarafından sınırın Suriye tarafındaki her türlü hareketlilik rahatlıkla gözlenebilecek.
Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor
30.04.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye ile Türkiye arasında güvenlik duvarının inşa edilmesinin ardından şimdi de güvenlik kuleleri yapılmaya başladı.
Etiketler : sınır,güvenlik kuleleri,
469157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469157.aspx
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