Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan kulelerin bir kısmı tamamlanırken bir kısmının yapımına ise devam ediliyor. Yapılan güvenlik kuleleri sayesinde Türk askeri tarafından sınırın Suriye tarafındaki her türlü hareketlilik rahatlıkla gözlenebilecek.