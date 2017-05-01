Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili kamuoyuna yapılan bilgilendirme sonrası Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı yönünde asılsız haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece Tunceli-Pülümür karayolunu transit olarak kullanacak çekici, tır ve kamyonların, Bingöl yolunu kullanmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm araçlar için Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe açıktır." ifadelerine yer verildi.