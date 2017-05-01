Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 10.40'ta başladı.

Yazıcı: İki önemli gündem maddesi var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MYK toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Yazıcı, kutlamalar esnasında geçmiş yıllarda yaşanan kötü olayların yaşanmamasını temenni etti.

AK Parti'nin bugün MYK ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarını gerçekleştireceğini anımsatan Yazıcı, "İki önemli gündem maddesi var. Yarın Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs'ta da AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi yapmak suretiyle Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanlık görevine dönmüş olacak. Bu iki konuyu nasıl icra edeceğimizi tüzüğümüz ve geleneklerimizi dikkate almak suretiyle konuşup müzakere edeceğiz." diye konuştu.

Toplantılarda, Meclis gündemini de konuşacaklarını dile getiren Yazıcı, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından uyum yasalarının söz konusu olduğunu, bu konunun da gündeme geleceğini söyledi.

Yazıcı, halk oylamasına ilişkin değerlendirme çalışmalarının da ayrıca kurumsal bir yapı içinde devam ettiğini belirtti.

Hayati Yazıcı, "Yarın için bir planlama yapıldı mı? Grup toplantısı burada mı olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir balkon konuşması yapması söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Detayları konuşacağız. Kurul toplanmadan önce o konularda açıklama yapmam doğru değil. Belirlenmiş bir seremoni de söz konusu değil. Bütün bunları konuşacağız. Nasıl yapacağımızı toplantıdan sonra parti sözcümüz sizlerle paylaşacak." ifadelerini kullandı.