Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 1 Mayıs işçilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Yazıcı, daha önceki yıllardakine benzer kötü ve üzücü olayların olmamasını dileyerek, "Emekçilerimizle birlikte bu bayramları hep birlikte kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilecek MYK ve MKYK toplantılarının gündemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yazıcı, bugün iki önemli toplantı olacağını belirterek, "10.30’da Merkez Yürütme Kurulu, 13.30’da da Merkez Karar Yürütme Kurulu toplanacak. Partimizin en üst karar kurulları. İki önemli gündem maddesi birisi inşallah yarın kurucu genel başkanımız liderimiz, Cumhurbaşkanımızın partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz ve 21 Mayıs’ta da olağanüstü 3’üncü büyük kongremizi yapmak suretiyle kurucu genel başkanımız liderimiz partimizin aynı zamanda genel başkanlık görevine dönmüş olacak. Bu iki konuyu nasıl izah edeceğimizi tüzüğümüz ve geleneklerimizi dikkate almak suretiyle konuşacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıda gündeme ilişkin de değerlendirmelerin olacağını söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Parlamento, çalışmalarına bir süre ara vermişti. Parlamento gündemini de konuşacağız. Anayasa değişikliği yürürlüğe girdi, Yüksek Seçim Kurulu sonuçları yayınladı. Dolayısıyla şimdi uyum yasaları söz konusu. Onları da görüşeceğiz. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerimizi geçen toplantıda kısmen yapmıştık. Değerlendirme çalışmalarımızda ayrıca kurumsal yapı içerisinde devam ediyor."