Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oldu. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.
BAKIRKÖY 1 MAYIS KUTLAMALARINA HAZIR
Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yapmaya başladı. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı. Saat 11:00 sıralarında DİSK kortejinin aynı noktada toplanıp yürüyüşe geçmesi bekleniyor.
Polisler tek tek fotoğrafını çekti
Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasına gelenler alışık olunduğu şekilde görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. 1 Mayıs'da daha alışık olunmayan ilginç bir olay yaşandı. Görevli sivil polis memurları, alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı.
Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oldu. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.
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