Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için başkentte Kolej ve Anadolu Meydanı'nda iki ayrı etkinlik düzenlendi. DİSK, KESK ve TMMOB'un Ankara şubeleri tarafından Kolej Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Grupların meydanda yerlerini almasının ardından "emek ve demokrasi mücadelesi"nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, omuz omuza yürüyen halkların barış ve adalet taleplerini bugün meydanlarda dile getirdiğini belirtti.

1 Mayıs'ın daha umutla, azimle kutlandığını söyleyen Görgün, "16 Nisan’daki halk oylamasında 'hayır' diyerek kazandıklarını” savundu.



Hükümetin kıdem tazminatını kaldırmaya çalıştığını ileri süren Görgün, "Kıdem tazminatı hakkımız aynı zamanda iş güvencemizdir. Kıdem tazminatı hakkımız alınarak iş güvencemiz sona erdirilmek isteniyor" diye konuştu.

İş güvencesine ve kıdem tazminatına dokunulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Görgün, "Kıdem tazminatı biz işçilerin, emekçilerin 81 yıllık kazanımıdır, kırmızı çizgimizdir" dedi.

Etkinlik dolayısıyla Kolej Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan caddeler trafiğe kapatılırken Kolej Meydanı etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kortejler halinde gelen gruplar, oluşturulan arama noktalarından meydana alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında bir polis helikopteri de alanın üzerinde uçtu.

Etkinlikteki konuşmalar için Kolej Meydanı'na platform kuruldu. Platformda "Hayır daha bitmedi, yaşasın 1 Mayıs" afişi yer aldı. Gruplar alana sloganlar atarak girdi.

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

Kutlamada ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gönderdikleri mesajlar da okundu.

Etkinlik, yağmur nedeniyle planlanandan erken sona erdi.



Sabah saatlerinde Hipodrom'da toplanan işçiler, gruplar halinde kutlamanın yapıldığı Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Tüm grupların meydanda toplanmasının ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlatıldı.

Ankara Seymenler Kulübü Derneğinin seymen gösterisiyle devam eden programda, meydandakiler çalınan Ankara türkülerine oynayarak eşlik etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, "Mevcut kıdem tazminatından nokta kadar geriye gitmeyiz. Geriye giderseniz, kıdem tazminatının yapısını bozarsanız... Bizi 1,5 milyon görmeyin, tüm işçiler olarak 15 milyon, çoluğumuzla çocuğumuzla 60 milyonuz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; yapamazsınız, yaptırmayız" dedi.

Türk-İş yönetimi ve bağlı sendikalarının genel başkanlarının yanı sıra kutlama programına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Vatan Partisi temsilcileri, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda işçi katıldı.