Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın geleceği ile ilgili kararların 5 ülkenin eline bırakılamayacak kadar önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Türkiye Hindistan ilişkilerini çok kısa bir sürede olması gereken seviyeye ulaşması gerektiğini kaydeden Erdoğan “Sizlerden ricam, lütfen Türkiye’yi Batılı ajansların haberlerinden veya terör örgütlerinin buradaki lobilerinin yaydığı yalanlarda değil, bizzat kaynağından takip edin” dedi.

Sözü Birleşmiş Milletlere getiren Cumhurbaşkanı, “Milyona yakın insanı öldüren, bir devlet terörü estiren katil Esad hala Suriye’nin başında durabiliyorsa bu BM’ye rağmen, artık söylenecek söz kalmamıştır. Dünyanın güçlü ülkeleri şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki 5 daimî üye, acaba buna ne tür bir çözüm getirdi şu ana kadar?” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir “Dünya 5’ten büyüktür” sözüyle dile getirdiği itirazların temelinde bu çarpıklıkların bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda tüm dünyanın kaderini 5 ülkenin eline, diline nasıl bırakabiliriz? Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bunların şartları içerisinde oluşmuş böyle bir hava hâlâ devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülke, atılan bir adıma, bir karara, ‘hayır’ diyorsa oradan bir kararın çıkması mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde adalet var mı? Asla, böyle bir şey yok. Niye birbirimizi aldatıyoruz? Sadece elma şekeri dağıtıyorlar. Erdoğan bunu söylediği zaman ‘sert’ oluyor, Erdoğan bunu söylediği zaman ‘sevilmez’ oluyor, tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Aslolan budur. Biz, dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak, bu bize yeter. Bunu da her yerde anlatmamız lazım. Artık dönüşümlü bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne ihtiyacımız var. 196 ülkenin daimi üye olarak içinde yer aldığı bir konsey... 20’li mi olacak? 20’li ama bu dönüşümlü olacak. İki yılda bir bu ülkelerin 10 tanesi değişecek. Böylece 196 ülke konseyde yerini alacak. Hepsi daimi üye olacak. Şu anda geçici üyelerin kıymeti harbiyesi yok.

Türkiye’nin, Suriye krizinin başından bu yana izlediği açık kapı politikasının ve yurt içindeki Suriyelilere sağlanan hizmetlerin uluslararası toplumun takdirini kazandığını, “Çok iyisiniz, siz olmazsanız bu ne olacak” övgüsüyle karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, “Bize bunları söylüyorlar ama ‘Biz de buradan biraz yük alalım, elimizi taşın altına koyalım’ deyince orada kimse yok” diye konuştu.

FETÖ’YÜ ÜLKENİZDEN KOVUN

Hindistan’ı FETÖ için uyaran Erdoğan şunları kaydetti: “Dost Hindistan’ın alacağı tedbirlerle FETÖ’yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma sergileyip desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum.”