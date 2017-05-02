Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri, 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra yaşanan tartışmalara değindi.

HODRİ MEYDAN

MHP'de fire verildiği iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Bahçeli, "Neymiş, MHP yarılma ile karşı karşıyaymış. Bunların savurduğu palavradır. Bunu kanıtlamayan alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karlı bir yatırım olduğundan bundan pay kapmak için çok sayıda hain sıraya girmiştir. Biz bu hain lobisini biliyoruz.

AKPM'NİN KARARI

Avrupa Birliği ile kopman an meselesidir. Ülkemizin siyasi denetime alınma kararı, skandal niteliğindedir.

"İNSAN HAKLARI DİYORLAR, İNSANLIĞI BİLMİYORLAR"

Terör örgütlerine kucak açan, demokraside dibi boylayan Avrupa kendi işine bakmalı. İnsan hakları diyorlar, insanlığı bilmiyorlar.

TÜRKİYE ALEYHİNDE OY KULLANAN HDP'LİLER

AKPM'de oy kullanan HDP'li iki üyenin karara destek vermesi bir diğer alçaklık ve ahlaksızlıktır.

Türkiye terörle mücadele sürecindedir. 15 Temmuz sonrası Türk milleti savunma refleksine geçti, hainleri temizlemeye koyuldu.

FETÖ virüsü her yere ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo dehşet verici.

"HÜKÜMETE SESLENİYORUM"

Hükümete sesleniyorum; FETÖ'nün ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazınmalıdır.

FETÖ İLE MÜCADELE

Eğer ip inceldiyse kopsun, ak koyun kara koyun ortaya çıksın istiyoruz. FETÖ'nün son ferdi yakalanıp adalete teslim edilene kadar durmak, beklemek haramdır. Mücadele sonuna kadar helaldir.

Sandıkta kaybedenlerin milletimizin verdiği kararı çarpıtmaya kalkışması hezeyandır. CHP havanda su dökmektedir.

"CHP'NİN FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ KONTROLSÜZ TAVRI.."

CHP'nin freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı, bizzat kendisini küçük düşürmektedir. Müflis CHP öyle bir kısır döngüye düşmüştür ki, YSK kararının, seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimi olduğunu söyleyecek kadar yüzsüzleşmiştir.

KANITLAMAYAN ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR

Neymiş, MHP yarılma ile karşı karşıyaymış. Bunların savurduğu palavradır. Bunu kanıtlamayan alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan."



Bahçeli'den "hükümette görev alacakları" iddialarına cevap

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümette görev alacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yani herhangi bir bakan vermeyeceksiniz..." sorusu üzerine, "Öyle şey olur mu efendim? MHP nasıl bir partidir, başkalarının eksiğini, gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir?" dedi.