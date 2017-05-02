Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16.45'te AK Parti Genel Merkezi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.



Erdoğan ve Yıldırım'ın programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyle ilgili Ankara kulislerinde kabine revizyonu iddiası konuşuluyor.