Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16.45'te AK Parti Genel Merkezi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Erdoğan ve Yıldırım'ın programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyle ilgili Ankara kulislerinde kabine revizyonu iddiası konuşuluyor.
Beştepe'de sürpriz görüşme
02.05.2017 - 20:20 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki önemli görüşme sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının ardından Beştepe'ye geçmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16.45'te AK Parti Genel Merkezi'nden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Etiketler : beştepe,erdoğan binali görüşme,
469816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469816.aspx
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