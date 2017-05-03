Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10 Ekim tren garı saldırısında tutuklu sanıklardan Hatice Akaltın’ın kocası Metin Akaltın eşine “sorulara cevap verme” diyerek tepki gösterdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davaya, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede hakkında yakalama kararı verilen ve 17 Nisan’da Gaziantep’te yakalanan sanıklardan Metin Akaltın’ın eşi Hatice Akaltın, duruşmada savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, savunmaya geçmeden önce Akaltın’ın verdiği ifadelerin çelişkili olduğuna söyleyerek bazı sorular yöneltti. Ardından müşteki avukatları çapraz sorguya başladı. Çapraz sorgu esnasında Hatice Akaltın’ın eşi Metin Akaltın ve sanık Mehmedin Baraç “sorulara cevap verme” diye uyarılarda bulundu. Sanıkların tesirinde kalan Akaltın yöneltilen sorulara “cevap vermiyorum” diye karşılık vermeye başladı. Bunun üzerine duruşmayı izleyenlerden tepki sesleri yükseldi. Mahkeme heyeti, Akaltın dışındaki bütün sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi. Sanık Metin Akaltın’ın salondan çıkarılırken eşine “konuşmayacaksın” diye seslendiği görüldü.